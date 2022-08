Homem fica sem mulher e filhos em colisão violenta nos EUA

Ambos os veículos ficaram totalmente consumidos pelas chamas.

Sete pessoas morreram numa colisão frontal numa estrada perto de Hampshire, Illinois, EUA, este domingo. Entre os mortos estão cinco crianças e duas mulheres.De acordo com a polícia norte-americana, citada pela abcNEWS, uma carrinha e um carro colidiram por volta das 2h11 da manhã.O condutor da carrinha, que ficou ferido com gravidade e teve de ser transportado para o hospital via aérea, foi o único sobrevivente. Ia no carro com a mulher e os filhos, que morreram.

No carro que seguia em contramão, ia uma mulher que morreu local.

O acidente também causou outra colisão. Quando um camião parou para deixar que um helicóptero médico pousasse, um segundo camião não parou a tempo e bateu na traseira, referiram as autoridades.