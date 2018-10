Hospedeira "super sexy" de Hamilton morre em trágico acidente

A sensual Kate Woodcock perdeu a vida num violento acidente de automóvel.

Um trágico e violento acidente de automóvel, no regresso a casa, revelou-se fatal para a bela e sensual modelo Kate Woodcock, 30 anos de idade, conta a FLASH!. Para além da beleza e do corpo de sonho, Kate ficou famosa como hospedeira da Fórmula 1, tendo trabalho para os campeões Sebastian Vettel e Lewis Hamilton.

A jovem, ex-"menina da grelha de partida", terá perdido o controlo do carro na quinta-feira, 27, e acabou por embater violentamente no muro de uma estação de serviço em Chester Road, junto a Sutton Coldfield, no norte de Birminghan, Inglaterra.

Woodcock teve morte imediata apesar de todos os esforços dos servições de emergência médica que nada conseguiram fazer para lhe salvar a vida.