Morre ao colocar implantes mamários para "surpreender marido"

Mulher de 30 anos ficou em coma após levar anestesia geral.

Uma modelo russa que colocou implantes mamários para surpreender o marido acabou por morrer logo após entrar na sala de operações, numa clínica de estética na Rússia. Galina Rakushina ficou em coma no dia 17 de abril do ano passado quando levou anestesia geral, acabando por morrer 13 meses depois.



No momento em que foi anestesiada o coração da jovem parou por instantes. Foi levada de imediato para um hospital de urgência, mas já se encontrava em coma.



A morte de Galina, mãe de duas crianças, está a ser investigada no sentido de compreender qual a razão que terá levado à morte da jovem.



De acordo com a Ren TV, a jovem queria "surpreender o marido e aumentar os peitos depois de ter sido mãe" e tinha inclusive juntado dinheiro secretamente para a operação.



O companheiro da mulher, Alexander Rakushin, optou por não prestar declarações sobre a sua morte publicamente. As autoridades russas investigam agora a clínica onde Galina iria ser operada, cujo nome não foi revelado.