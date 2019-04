Percentagem de doentes curados é de 94%, havendo a registar duas mortes.

Por Lusa | 20:41

As autoridades moçambicanas registaram esta quinta-feira 353 novos casos de cólera no centro do país, elevando para 2094 o registo de pessoas que já foram infetadas no surto que se seguiu ao ciclone Idai.

O número de novos casos tinha abrandado na quarta-feira, mas hoje voltou a crescer.

A percentagem de doentes curados é de 94%, havendo a registar duas mortes.