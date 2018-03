Incêndios: GNR faz balanço "muito positivo" das mais de 4.600 ações para limpeza de terrenos

Por Lusa | 12:50

O diretor do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da Guarda Nacional Republicana (GNR) disse hoje que o balanço das ações para a limpeza de terrenos é "muito positivo", adiantando que "as pessoas estão motivadas".

"Na população em geral, já sensibilizámos mais de 63 mil pessoas, com a presença de quase dois mil autarcas", avançou Vitor Caeiro, em declarações à agência Lusa, indicando que a GNR já realizou "mais de 4.600 ações de sensibilização".

Além das ações de sensibilização, a GNR prestou esclarecimentos, através da Linha SOS Ambiente (808200520), a "mais de 3.500 pessoas" sobre as normas para a realização da gestão de combustíveis florestais, nomeadamente as distâncias, revelou o diretor do SEPNA.