Instagram censura nova capa da Revista 'Cristina'

Apresentadora preparou para a terceira edição do mês de abril uma capa despida de preconceitos.

18:11

Depois de ter surpreendido tudo e todos ao revelar a segunda capa da 'Revista Cristina', que conta com o rosto do representante português ao Festival da Canção, Conan Osiris. Cristina Ferreira apresentou, esta quinta-feira, a terceira de quatro capas que preparou para a edição do mês de abril.



Numa capa despida de preconceitos, a apresentadora dividiu opiniões entre os seguidores.