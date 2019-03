Rita Pereira mostra o filho à rival

Atriz mostrou o filho, Lonô, pela primeira vez numa produção fotográfica.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Rita Pereira está a causar polémica por ter mostrado o filho, Lonô, pela primeira vez à grande rival do canal para o qual trabalha. A atriz e apresentadora foi capa da revista de Cristina Ferreira e um excerto da entrevista que deu à apresentadora foi esta quarta-feira emitido pela SIC no programa da manhã. Uma atitude que não terá caído bem aos responsáveis da TVI, que tem perdido a guerra das audiências desde que Cristina se mudou para a concorrência."Todos os dias têm sido uma batalha e todas as armas são importantes, por isso caiu muito mal que a Rita escolhesse a Cristina para dar a primeira grande entrevista com o filho. Logo ela que tem sido a grande aposta da TVI", começa por contar uma fonte, acrescentando, no entanto, que a atriz não se incomoda com as críticas. "Ela tem uma relação de amizade com a Cristina e achou que devia fazê-lo."