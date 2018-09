InterContinental garante serviço de excelência na riviera portuguesa

Há um novo hotel a integrar a rede de luxo Virtuoso. Trata-se do InterContinental Estoril, mesmo à beira-mar e perto de Lisboa.

Por Daniela Espírito Santo | 14:38

Destaca-se pelas soluções pensadas para clientes em visitas de negócios, mas também para famílias à procura de uns dias de descanso fora da correria da cidade, mas sem estarem muito longe do furor da capital. Estas e outras valências valeram a inclusão deste hotel nesta rede exclusiva de experiências luxuosas, na qual só entram as unidades hoteleiras mais exemplares e que fazem de tudo para satisfazer os clientes mais exigentes.



Onde comer e o que fazer

Atlântico Bar & Restaurante. Para degustar as criações do chef Miguel Laffan nem é preciso sair do restaurante do hotel. O menu é eclético.



Casa das Histórias Paula Rego. Importante museu de Arte em Cascais, onde se passa em revista a obra da pintora portuguesa.



Casino Estoril. É visita obrigatória para quem passa pela zona e garantia de diversão para todos os estilos e feitios. Ideal para jogar e ver espetáculos.

Há poucos hotéis mais bonitos do que este. E se o InterContinental Estoril, situado em plena estrada Marginal, já merecia uma visita, agora há mais um motivo de peso para o fazer. Esta moderna e luminosa unidade hoteleira foi a mais recente a integrar a rede de luxo Virtuoso, tornando-se no primeiro hotel à beira-mar, na região de Lisboa, a fazer parte desta plataforma de planeamento de viagens de luxo que está presente em 45 países.E não é para menos. O InterContinental Estoril surpreende não só pela vista desafogada para o oceano, fruto de uma localização considerada ‘premium’, mas também pelos amplos quartos executivos, apartamentos e suítes sofisticados que oferece, bem como pelos serviços acima da média que assegura aos seus hóspedes, como a disponibilização de courrier e limusinas particulares.