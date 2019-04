Irão insta Iraque a tomar medidas para que tropas dos EUA saiam do país

Por Lusa | 11:59

O líder supremo do Irão, Ali Khamenei, instou hoje o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdelmahdi, a tomar medidas para que as tropas dos EUA destacadas no Iraque abandonem "o mais rápido possível" aquele país árabe.

Segundo a imprensa oficial iraniana, citada pela agência Efe, Khamenei alertou que "em qualquer país onde os Estados Unidos da América (EUA) mantenham uma presença militar duradoura, o processo de expulsão torna-se mais complicado e problemático".

"Devem tomar as medidas necessárias para que os EUA retirem as suas tropas do Iraque o mais rápido possível", disse o líder iraniano na reunião, na última noite, com Abdelmahdi, que está a realizar uma visita oficial de dois dias ao Irão.