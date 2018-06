A modelo russa de 32 anos apareceu com um novo visual em Milão e os comentários negativos não tardaram a surgir.

Irina Shayk tem novo look. A eterna ex-namorada de Cristiano Ronaldo pintou e cortou o cabelo... e não agradou a todos com este visual renovado.A modelo russa, de 32 anos, decidiu cortar drasticamente o cabelo, optando por um forte contraste com as suas longas madeixas, normalmente pela altura dos ombros.