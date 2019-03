Irmã de Cristiano Ronaldo faz piada sobre divisão de brinquedos entre as primas

Kátia Aveiro partilhou nas redes sociais uma fotografia de Dolores Aveiro ao lado da neta Eva

16:46

"Como assim avó? Vou ter que dividir as minhas coisas com mais uma prima que vem aí?"



Recorde-se que Kátia Aveiro também é mãe de dois rapazes, Rodrigo e José Dinis, fruto do casamento com José Pereira, de quem está divorciada desde 2012.









Kátia Aveiro está grávida pela terceira vez e anunciou ao seguidores que está à espera de uma menina. Nas rede sociais, a artista mostra-se bastante entusiasmada com esta nova fase e tem partilhado várias fotografias da sua 'barriguinha' de grávida.Esta segunda-feira foi a vez de publicar na rede social Instagram uma fotografia ternurenta da mãe, Dolores Aveiro, com a filha de Cristiano Ronaldo, Eva. Na legenda da imagem escreveu: