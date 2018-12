Já nasceu o filho de Dânia Neto

O pequeno Salvador nasceu esta quinta-feira em Lisboa.

"E o meu príncipe nasceu. Lindo e saudável! Com 3,500kg , eu e o pai não poderíamos estar mais felizes e babados com a milagre da vida e o poder de Deus", escreveu Dânia no Instagram e Facebook.

cada enjoo cada pontapé, não poderia desejar melhor, sou mãe! Essa palavra tão sagrada, tão profunda! Amar-te e proteger-te será para sempre a minha missão" conclui a recém-mamã.



A publicação contava, uma hora depois de feita, com mais de 35 mil gostos e centenas de mensagens de carinho.



Dânia deixou as gravações da novela da SIC "Alma e coração" - onde dá vida a Francisca - em outubro, já no oitavo mês de gestação.





Já nasceu o primeiro filho da atriz Dânia Neto e do médico dentista Luís Matos Cunha. A atriz deu a boa notícia nas redes sociais, sem exibir o rosto de Salvador, mostrando apenas as mãos dos três elementos da família.A atriz agradeceu cada momento da gravidez."Agradeço