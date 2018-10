Ex’ e atual namorada de Diogo Amaral cruzam-se em antestreia de filme, mas ignoram-se.

Por Rute Lourenço | 01:30

O Centro Comercial Amoreiras, em Lisboa, foi o palco da antestreia do filme de António Ferreira ‘Pedro e Inês’. Diogo Amaral fez-se acompanhar da namorada, Jessica Athayde, por quem se mostrou muito apaixonado. No entanto, o clima de paixão contrastou com a indiferença demonstrada pela atriz em relação à ex-companheira do namorado, Vera Kolodzig.