Famosas partilham fotos ousadas em topless

Jessica Athayde, Iva Lamarão e Joana Duarte despiram-se de preconceitos nas redes sociais.

Por Carolina Cunha | 01:30

Sentir vergonha do corpo já não está na moda e são muitas as famosas que aderem à moda do topless e ainda fazem questão de partilhar fotografias nas redes sociais, em que exibem toda a sua ousadia e beleza.