Atriz arrasa na festa da TVI e diz que se sente bem com a sua imagem. Beldades reúnem-se a Sul.

01:31

A passadeira vermelha do Lick, em Vilamoura, estendeu-se para receber os rostos da TVI na habitual festa de verão, e houve quem tivesse apostado tudo no evento.Foi o caso de Jessica Athayde, de 32 anos, que surgiu arrasadora com um vestido completamente transparente, que deixava em evidência as suas curvas sensuais. Uma escolha com a qual a atriz se sentiu confortável.