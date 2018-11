Joana Ornelas esquece Bruno de Carvalho e tira aliança

CM surpreende a ainda mulher de Bruno de Carvalho em tarde de compras com uma amiga.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Joana Ornelas está focada em refazer a sua vida longe de polémicas. A ainda mulher de Bruno de Carvalho parece ter arrumado em definitivo as memórias que a ligavam ao ex-presidente de Sporting e já não está a usar aliança – depois de há um mês e meio ainda ter sido fotografada com o anel.Esta quarta-feira, no mesmo dia em que Bruno de Carvalho foi interrogado em tribunal, acusado de 56 crimes, o Correio da Manhã surpreendeu, em exclusivo, Joana Ornelas a divertir-se com uma amiga num espaço comercial, no centro de Lisboa.Visivelmente mais magra e bem-disposta, a ex-funcionária do clube dos leões – que foi mãe há sete meses – mostra estar tranquila, indiferente a polémicas, e preparada para reorganizar a sua vida com as duas filhas, Margarida, de seis anos, e Leonor, fruto do relacionamento com Bruno de Carvalho.