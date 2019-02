João Manzarra deixa negócio de restauração

View this post on Instagram

Vou passar o meu negócio e gostava de ser o primeiro a dar a notícia. O Antigo Talho nasce na minha cabeça, ainda sem nome na altura, em 2015 e abre portas em Dezembro de 2017. Foi um investimento muito grande de tempo e dinheiro com elevado sentido de missão num espaço que tanto me tem orgulhado. Foram mais de 6000 refeições livres de sofrimento e centenas de amizades com clientes, fornecedores e parceiros. Acontece que por circunstâncias da vida Lisboa deixou de ser a cidade onde moro e para mim não é viável ter um negócio à distância. Este é o único motivo. Servem estas linhas para agradecer a todos os que fizeram (e ainda fazem) parte deste projecto, do primeiro esboço à ultima sobremesa. A loja continua aberta e com fantásticas promoções. Em caso de real interesse em dar continuidade ou transformar o lugar em algo ainda mais excepcional contactar através de email para oantigotalho@gmail.com para saber condições. Despeço-me com um abraço e a garantia de num tempo próximo reinvestir em novo projecto por um planeta mais amigo de si próprio.