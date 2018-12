Duquesa, na maioria das saídas, anda acompanhada por seguranças e motoristas próprios.

Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge, foi esta quarta-feira "apanhada" ao volante de um Land Rover Discovery à chegada ao Palácio de Buckingham.

O vídeo inédito, captado por uma turista que o publicou no Instagram, mostra a Duquesa de Cambridge ao volante, algo poucas vezes visto no seio da família real britânica, que na maioria das saídas anda acompanhada por seguranças e motoristas próprios.



