Katia Aveiro mostra o novo restaurante no Brasil

A abertura oficial do espaço 'Casa Aveiro' decorre esta quinta-feira.

Depois da mãe de Cristiano Ronaldo avançar, no seu Instagram, a abertura do novo espaço no Brasil, foi a vez de Katia Aveiro revelar imagens exclusivas do restaurante, na sua página. A inauguração decorre durante esta quinta-feira, dia 5 de junho.

A irmã do craque partilha imagens de alguns pratos e da decoração do novo espaço, em Gramado, no Brasil. Os retratos de família fazem parte do restaurante 'Casa Aveiro', assim como a típica comida portuguesa de D.Dolores.