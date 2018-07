Socialite surge em novas imagens com lábios mais carnudos.

Kim Kardashian voltou a dar que falar nas redes sociais depois de aparecer numa fotografia com os lábios mais volumosos do que o normal. Kim nunca fez nenhuma cirurgia de preenchimento nos lábios, ao contrário da irmã Kylie Jenner.Enquanto posava para uma sessão fotográfica da linha de maquilhagem KKW Beauty a celebridade aparece com o lábio superior consideravelmente mais preenchido o que deixa a questão no ar relativamente a uma possível cirurgia.