Kim Kardashian encontra-se com Trump e nenhum se esqueceu de 'twittar'

Socialite quis reunião com presidente dos EUA com o objetivo de ajudar reclusa presa há 21 anos.

17:58

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 31 de maio de 2018

O encontro já estava marcado e ao que parece aconteceu mesmo. Kim Kardashian West reuniu esta quarta-feira com o presidente dos EUA na Casa Branca para discutir a reforma nas prisões.Como seria de esperar, Donald Trump já comentou o assunto na sua conta do Twitter."Ótima reunião com a Kim Kardashian. Discutimos as reformas nas prisões e condenações", disse o presidente dos Estados Unidos.Também a empresária assinalou o momento nas redes sociais e afirma estar otimista relativamente ao caso de Alice Johnson. "Estamos otimistas quanto ao futuro da Sra. Johnson e esperamos que ela - e tantas outras como ela - tenham uma segunda oportunidade na vida", escreveu Kim.

O genro de Trump e seu conselheiro pessoal, Jared Kushner, também esteve presente na reunião. Foi através de Kushner e de Ivanka Trump que Kim conseguiu 'chegar' ao presidente.

O objetivo de Kim Kardashian com a reunião era garantir clemência do presidente no caso de Alice Johnson, uma reclusa de 64 anos condenada a prisão perpétua que, numa altura complicada da sua vida, se envolveu no negócio da droga para garantir sustento para si e para os quatro filhos.