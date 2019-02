Kim Kardashian fala de doença de pele aos fãs

Socialite tem 'psoríase'.

A socialite Kim Kardashian revelou aos seus seguidores da plataforma Instagram o novo tratamento que está a fazer para ‘controlar’ a psoríase, doença de pele que lhe foi diagnosticada.

Kim começou por partilhar um ‘instastorie’ com uma fotografia sua, onde mostra o rosto com algumas marcas. "A psoríase é lixada", avançou a mulher de Kanye West.

De seguida, a também empresária, mostrou uma fotografia das pernas com manchas próprias desta doença de pele.



A Kardashian está agora a recorrer a um novo tratamento, à base de pomadas e cremes antiflamatórios, que podem ajudar no tratamento. "Uso uma pomada à base de ervas", avançou.

Recorde-se que a psoríase é uma doença crónica e autoimune que afeta a pele, deixando-a com lesões e feridas. Apesar de não ser contagiosa, o impacto no aspeto físico provoca também um impacto emocional nas pessoas que sofrem com esta patologia.