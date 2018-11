Lágrimas e muitas emoções em noite de despedida de Tony Carreira

Cantor romântico recordou os maiores êxitos da sua carreira nos dois últimos espetáculos que deu, em Lisboa.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Tony Carreira subiu ao palco da Altice Arena, em Lisboa, este fim de semana, para os dois últimos espetáculos [sexta e sábado] antes do interregno musical, que vai fazer por tempo indeterminado.Horas antes de começar o primeiro concerto, o cantor, de 54 anos, revelou em conferência de imprensa ter passado por momentos difíceis ao longo dos últimos dias devido a uma forte constipação."A minha preocupação foi dormir e recuperar, porque estive muito mal", começou por dizer. Os fãs, uma vez mais, não faltaram à chamada e esgotaram a sala de espetáculos nos dois dias de concerto, mostrando-se sempre muito emocionados e alguns deles, até, com as lágrimas a escorrer pela face.Durante hora e meia, o cantor romântico recordou os maiores êxitos do seu percurso.