Lar de Ponte de Lima com 53 utentes e 11 funcionários infetados com coronavírus

O presidente da Casa da Caridade de Ponte de Lima confirmou esta quarta-feira à agência Lusa um surto de covid-19 num lar da instituição que infetou 53 dos 67 utentes e 11 dos 33 funcionários.

Contactado Lusa, Agostinho Freitas adiantou que, na terça-feira, a instituição "separou os idosos infetados" dos restantes, sendo que os 14 utentes "negativos foram instalados numa ala criada dentro da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) de Nossa Senhora da Conceição".

"Os sintomas nos idosos infetados começaram a manifestar-se de terça para quarta-feira, como problemas respiratórios, tosse, náuseas. Na terça-feira, um senhor de 85 anos, já bastante fragilizado, foi internado no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo", referiu.

O surto de covid-19 associado a esta estrutura residencial para pessoas idosas (ERPI) teve início na última sexta-feira, com a confirmação dos dois primeiros casos em utentes.

No sábado, a instituição acionou o plano de contingência e no domingo "foram testados todos os utentes e colaboradores da ERPI", sendo que os resultados foram conhecidos na terça-feira.

Segundo Agostinho Freitas, "ainda hoje a instituição vai ser alvo de uma visita técnica da autoridade de saúde pública para aferir da eficácia da separação dos idosos".

"Se a autoridade de saúde entender que a instituição cumpre os requisitos exigidos os idosos permanecerão na instituição. Caso contrário terão de ser evacuados", adiantou.

Segundo Agostinho Freitas, aquela avaliação técnica foi decidida hoje, em reunião da comissão municipal de proteção civil, convocada pela Câmara de Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Em declarações à Lusa, o presidente da autarquia, Victor Mendes, explicou que naquela reunião "foi solicitada à Segurança Social uma brigada de intervenção rápida", uma vez que "um terço dos funcionários da instituição está infetado".

Victor Mendes disse que aquela brigada será constituída por quatro técnicos de saúde e sete auxiliares e que "ainda hoje pelo menos parte dos profissionais serão disponibilizados".

O autarca do CDS adiantou que na quinta-feira, pelas 09:00, a comissão municipal de proteção civil voltará a reunir-se para analisar a conclusão da visita saúde pública à instituição".

"É um surto que nos preocupa bastante, mas que temos de enfrentar, procurando, em articulação com todas as entidades, encontrar as melhores soluções para o resolver", destacou.

