Luciana Abreu faz as pazes com amiga Ana Micaela

Desentendimentos entre as duas, causados por ciúmes, foram ultrapassados e a atriz voltou a confiar na amiga.

Por Patrícia Correia Branco | 01:30

Mais de um ano depois de se terem zangado, Luciana Abreu e Ana Micaela voltam a estar mais próximas. Oencontrou as duas amigas juntas, perto do Casino Estoril, o que prova que os desentendimentos fazem parte do passado e que a amizade falou mais alto. Afinal, a atriz da SIC sempre se referiu a Micaela, que vivia consigo e a ajudava a cuidar das filhas, Lyonce e Lyannii, como sendo quase da família e surpreendeu tudo e todos quando a expulsou da sua casa, em outubro do ano passado.