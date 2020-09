Madeira regista mais um caso de Covid-19 e total de infeções ativas sobe para 47

A Madeira registou esta terça-feira um caso de Covid-19, elevando para 47 o total de infeções ativas no arquipélago, informou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), indicando que foram também sinalizadas quatro situações suspeitas.

"Hoje há um novo caso positivo a reportar", refere a entidade em comunicado, esclarecendo que se trata de um caso importado, com proveniência do Reino Unido.

A região da Madeira contabiliza assim um total cumulativo de 174 casos confirmados de covid-19 e mantém o total de 127 casos recuperados, contando agora com 47 ativos, dos quais 31 são casos importados identificados no contexto das atividades de vigilância no Aeroporto da Madeira e 16 de transmissão local.

"Relativamente aos casos positivos, 22 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e 25 em alojamento próprio", indica o IASAÚDE.

Em relação às quatro situações suspeitadas, o Instituo de Administração da Saúde refere que um dos casos corresponde a uma pessoa que foi transferida de uma unidade hoteleira para o Hospital Central do Funchal, em transporte da proteção civil.

"Estão em curso as necessárias observações clínicas, análises laboratoriais e investigações epidemiológicas", adianta.

Atualmente, 17.530 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação 'MadeiraSafeToDiscover', 8.278 destas pessoas estão em vigilância ativa.

No contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, em vigor desde 01 de julho, há a reportar um total cumulativo de 50.218 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 16:00 de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.846 pessoas das 60.895 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.