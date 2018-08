Rainha da pop comemora esta noite o seu aniversário.

Por Miguel Azevedo | 01:30

Apesar de estar encantada com a vida em Portugal, ainda não é desta que Madonna comemora o seu aniversario no nosso País. A rainha da pop cumpre esta quinta-feira 60 anos de idade e vários sites internacionais, incluindo os sempre atentos sites de fãs, garantem que a festa terá lugar esta noite em Marrocos, mais concretamente no hotel Kasbah Tamadot, a 43 quilómetros de Marraquexe.