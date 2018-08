Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Madonna partilha momentos do aniversário

Rainha da Pop celebrou 60.º aniversário em Marraquexe, Marrocos.

09:47

Madonna celebrou 60 anos na passada quinta-feira e, durante sexta-feira, partilhou com os fãs algumas fotografias da festa, que teve lugar em Marrocos.



Com um vestido Gucci cor-de-rosa, a rainha da pop divulgou imagens durante uma caminhada pelo deserto muito bem acompanhada e ainda vídeos do momento em que as filhas gémeas protagonizaram uma dança.