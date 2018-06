“É muito triste o que ele está a fazer”, diz Amanda.

"Só quero que isto se resolva o quanto antes. O menino já tem quase oito anos, já lê e escreve. Não quero que ele saiba que o pai o está a rejeitar." As palavras são de Amanda Carvalho, mãe de um menino que o Tribunal de Família e Menores do Porto declarou, em dezembro, ser filho biológico de António da Silva Rodrigues, comendador e dono do grupo Simoldes, de Oliveira de Azeméis, considerado um dos cinco mais ricos de Portugal.