Centenas de desaparecidos e 16 mortos após um sismo na Indonésia

Por Lusa | 07:07

Mais de 500 montanhistas e os seus guias estão presos no Monte Rinjani, um local turístico na ilha de Lombok, na Indonésia, depois de um sismo que ocorreu no domingo, disseram esta segunda-feira as autoridades locais.

"Ainda há 560 pessoas presas, 500 estão em Segara Anakan e 60 em Batu Ceper", disse o diretor do Parque Nacional de Rinjani.

O número de mortos no sismo ocorrido este fim-de-semana na ilha turística de Lombok, no sudeste da Indonésia, subiu para 16, segundo um novo balanço das autoridades locais, que dão conta de centenas de feridos e milhares de edifícios desmoronados.