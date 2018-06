Malato participa em marcha gay

Apresentador faz questão de ir com o namorado a marchas de orgulho LGBT. Desta vez, no Príncipe Real, em Lisboa.

na primeira marcha de orgulho gay organizada no distrito de Bragança.



Descontraído e bem-disposto, foi a presença mais notada no evento, que decorreu ao longo da tarde de ontem. Enquanto João Caçador segurava uma bandeira, o apresentador registou alguns momentos com a sua máquina fotográfica.





Marcha do Orgulho LGBTI+, que se realizou no Príncipe Real.



Dias após o pai ter falecido, José Carlos Malato assumiu a sua relação com João Caçador Livre de preconceitos e, agora, sem motivos para esconder a sua relação homossexual, o apresentador da RTP1 tem feito questão de marcar presença em diferentes Marchas de Orgulho LGBT.Ainda em maio, Malato esteve na companhia do namorado,Agora, no dia 16 de junho, José Carlos Malato também marcou presença noutra marcha, desta vez em Lisboa. O apresentador esteve