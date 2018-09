Apresentador perdeu o pai e terminou o namoro em pouco tempo.

José Carlos Malato pulblicou, este sábado, uma imagem no Instagram com uma mensagem dramática que está a preocupar os fãs. "Devia ter 85 anos e ter morrido o ano passado. Não gosto na da do presente. E detesto ainda mais o futuro. Autor Desconhecido", pode ler-se.