Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Matias Damásio conta que sofreu de abusos sexuais: "aceitei por comida"

Cantor angolano revelou ainda que a mulher o obrigava "a pôr a língua, a introduzir, a sentar...".

16:20

O cantor Matias Damásio revelou que foi vítima de abusos sexuais quando tinha 12 anos, em Luanda, e que aceitou para conseguir superar as dificuldades financeiras.



"Aos 12 anos fui abusado sexualmente por uma mulher adulta", contou o cantor angolano no programa da SIC, 'Alta Definição'.



O cantor disse ainda que a agressora era uma vizinha com cerca de 40 anos. "De volta e meia ela falava comigo e aquilo acontecia. Era muito próxima da minha mãe. Nunca disse à minha mãe. Foram várias noites. A primeira vez aceitei por comida, depois aceitei por chantagem", disse.



"Obrigava-me a pôr a lingua, a introduzir, a sentar... Não esqueci, mas ultrapassei", continuou.



Ainda durante a entrevista, Matias Damásio emociona-se a falar sobre o filho autista. "O Matias chamou-me pai pela primeira vez quando fez 8 anos. Foi um dia muito especial", disse.



"Eu estava a entrar pela porta, ele estava a ver televisão. Vira-se e diz: 'pai'. Foi uma coisa que marcou muito a minha vida", continuou.