Meghan Markle obrigada a descansar devido à gravidez

Duquesa de Sussex não marcará presença em alguns dos 76 eventos oficiais que fazem parte da agenda oficial do casal na viagem à Oceânia.

14:44

A longa viagem pela Oceânia, que passa pela Austrália, Nova Zelândia, Fiji e Tonga, foi organizada sem se saber que a duquesa de Sussex, Meghan Markle, estava grávida. A actriz e o marido, o príncipe Harry, têm na agenda 76 eventos oficiais, mas o monarca terá que cumprir alguns sozinhos até dia 31 de Outubro.

A jovem norte-americana não marcou presença na prova de ciclismo do Invictus Games, competição paralímpica para veteranos de guerra criada por Harry, que entregou as medalhas aos vencedores e confraternizou com alguns dos presentes.



"A minha mulher ficou a descansar. Estar grávida acarreta este género de cobranças", disse Harry durante o evento, citado pela imprensa internacional.

Um pouco mais tarde, Meghan reapareceu junto do marido, com quem repartiu uma refeição e assistiu a uma prova náutica.

Segundo a imprensa inglesa, a agenda da duquesa de Sussex vai sofrer algumas alterações, com pausas para descanso.

Harry e Meghan estão casados há cinco meses e anunciaram na segunda-feira que serão pais na próxima Primavera.