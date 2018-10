Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Príncipes Jorge e Carlota derretem corações em casamento real

Filhos de Kate e William mostraram-se muito divertidos no casamento de Eugenie York, neta da Rainha Isabel II.

A neta da Rainha Isabel II, Eugenie York, e Jack Brooksbank, deram o nó esta sexta-feira na capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.



Uma vez mais, tal como começa a ser habitual em qualquer que seja uma reunião que junte os membros da família real britânica, as atenções recaíram quase todas sobre os príncipes Jorge e Carlota.



Os filhos dos duques William e Kate mostraram que nunca desiludem e apesar do forte vento que se fazia sentir, a princesa acenou aos fãs que aguardavam do lado de fora do castelo enquanto subia a escadaria.



Já Jorge voltou a mostrar o seu lado mais 'traquina' e juntamente com a prima Savannah protagonizou momentos divertidos.



Este é o segundo casamento que a casa real de Inglaterra realiza este ano. Em maio, o príncipe Harry e a ex-atriz Meghan Markle casaram numa cerimónia marcada pela simplicidade.