México em alerta devido a passagem de grande furacão no domingo

O furacão Rick, que se formou no Oceano Pacífico, está a aproximar-se da costa sul do México e deve ganhar força no domingo, de acordo com um alerta divulgado este sábado pelo Centro de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furação estava, às 15h00 TMG (16h00 em Lisboa), a 300 quilómetros a sudeste de Acapulco, no estado de Guerrero, e viajava a 11 km/hora, com ventos de 130 km/hora e rajadas ainda mais fortes, referiu o NHC.

"É esperado um rápido reforço [do fenómeno meteorológico] nas próximas 24 horas, devendo o Rick tornar-se num grande furacão no domingo", altura em que se estará a aproximar da costa mexicana, acrescentou o centro de furacões.