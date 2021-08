Furacão Grace provoca chuvas torrenciais no centro do México

O furacão Grace, de categoria um na escala Saffir-Simpson, cujo máximo é cinco, tem provocado fortes chuvas em mais de uma dezena de estados do centro do México, informou este sábado o Serviço Meteorológico Nacional (SNM).

Os estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Puebla, San Luis Potosí e Veracruz sofreram chuvas torrenciais, os de Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas e Tlaxcala chuvas classificadas como intensas, e os de Guanajuato e Morelos chuvas muito fortes. No estado do México, onde se localiza a capital federal, Cidade do México, registou-se chuva forte.

Hoje às 07h00 locais (12h00 TMG), o SNM indicou que o Grace permanecia em território continental, a aproximadamente 20 quilómetros a sudeste de Tulancingo, em Hidalgo, e a 100 quilómetros a leste-nordeste da Cidade do México.