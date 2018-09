Miguel Oliveira em sétimo lugar no GP de Aragão

Piloto português fez o seu pior resultado da época.

Por Lusa | 12:19

O piloto português Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi este domingo sétimo classificado na corrida de Moto 2 do Grande Prémio de Aragão, 14.ª prova do Mundial de velocidade, em Alcañiz, Espanha.

Miguel Oliveira, que partiu do 18.º lugar da grelha de partida, foi forçado a realizar uma corrida em recuperação, conseguindo subir até ao sétimo posto - a oito voltas do final -, que manteve até à chegada.

Este foi o pior resultado do português esta época, num momento em que segue em segundo lugar no Mundial da categoria, agora com um atraso de 19 pontos para o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que foi segundo classificado em Aragão, atrás do sul-africano Brad Binder (KTM).