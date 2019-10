Miguel Vieira traz cor e coleção com "toque mais desportivo" no terceiro dia do Portugal Fashion

O 'designer' Miguel Vieira encerrou o terceiro dia do Portugal Fashion com uma coleção com "bastante cor" e um "toque mais desportivo" para a próxima primavera/verão, enchendo a sala principal da Alfândega do Porto.

A penúltima noite da Semana da Moda do Porto, esta sexta-feira, começou a desabrochar com as coleções dos estilistas portugueses Diogo Miranda e Hugo Costa, inspiradas no romantismo da mulher e numa população sul-coreana, respetivamente, e encerrou com a nova coleção de Miguel Vieira que trouxe à passarela bastante cor e modernismo.

Depois de ter apresentado na Semana da Moda Masculina de Milão a sua nova coleção primavera/verão, Miguel Vieira encheu, além da sala principal da Alfândega do Porto, a passarela de cores como rosa, bege, diferentes tons de verde e estampados com flores.