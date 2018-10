Kathryn Mayorga foi assistida no hospital após alegada violação de CR7 e promete apresentar relatório na Justiça.

Por Rute Lourenço | 09:53

Já foi entregue no Tribunal de Las Vegas a queixa assinada por Kathryn Mayorga, a americana que acusa Ronaldo de violação.Depois de ter ‘rasgado’ o acordo feito com CR7 em 2010 (um ano após o caso), em que se comprometia a abafar o assunto a troco de 324 mil euros, a ex- modelo promete, agora, ir até às últimas consequências na Justiça.