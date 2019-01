Morreu o jornalista radicado no Canadá Alexandre Franco

Jornalista de 74 anos não resistiu a uma doença prolongada.

O jornalista Alexandre Franco, de 74 anos, radicado no Canadá, morreu esta terça-feira, anunciou esta quinta-feira fonte próxima da família.



Segundo a mesma fonte, "a morte ocorreu na noite de terça-feira na sequência de doença prolongada".



Natural de Moçambique, Alexandre Franco iniciou a sua carreira profissional no jornalismo em 1969, sendo subchefe da secção desportiva do jornal Notícias de Lourenço Marques, passando ainda pela Rádio Clube de Moçambique entre 1971 a 1976.



Em Portugal, apresentou o programa "Desporto no Mundo" da Antena 1.



Já no Canadá, ingressou na Rádio Portuguesa de Montreal e na Rádio Clube Português de Toronto (1983).



Em 1986, o jornalista assumiu a gestão da rádio CIRV FM em Toronto, e em 1990 ingressou no jornal Milénio-Stadium, passando ainda pela Omni Televisão entre 1998 a 2003.



Entrevistou os antigos Presidentes da República Cavaco Silva, Jorge Sampaio e Mário Soares e os primeiros-ministros canadianos Jean Chretien e Brian Mulroney.



Foi ainda o apresentador dos espetáculos da fadista portuguesa Amália Rodrigues no Canadá em 1985, nas cidades de Edmonton e de Calgary.



Atualmente, Alexandre Franco colaborava com a secção desportiva do jornal Milénio-Stadium em Toronto.



Além do jornalismo, em Moçambique, também deu um importante contributo para o basquetebol moçambicano, com passagens pelo comando técnico do Benfica de Loureço Marques e do Sporting local.



O corpo de Alexandre Franco "será cremado a pedido do próprio e não haverá cerimónia de corpo presente", indicou a mesma fonte.