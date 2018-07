Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o músico Ricardo Camacho, dos Sétima Legião

O médico e músico português fundador dos Sétima Legião sofria de cancro do pulmão.

11:01

Morreu Ricardo Camacho, médico e músico português fundador dos Sétima Legião, morreu de cancro do pulmão, avançaram vários amigos do artista através do Facebook.



Devido à sua doença prolongada, Camacho estava internado na Bélgica.