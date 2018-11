Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Muita animação em Torres Vedras nas festas da cidade

Festas cativam visitantes com a gastronomia regional, festival do vinho e do pastel de feijão e acordeões.

Por Rogério Chambel | 07.11.18

Vinho, gastronomia e música animam Torres Vedras até ao próximo dia 11, em mais uma edição das Festas da Cidade.





O Pavilhão Multiusos da Expotorres acolhe 13 tasquinhas, onde o visitante pode deliciar-se com os sabores da gastronomia regional. Destaque, também, para o Festival do Pastel de Feijão e o Festival do Vinho de Torres Vedras.



No ano em que Torres Vedras é, juntamente com Alenquer, Cidade Europeia do Vinho, destaque, também, para a presença de produtores de vinho no Mercado Municipal, com provas comentadas, conversas e demonstrações de showcooking.



Estão também previstas atividades desportivas, como o Passeio de BTT e o Trail Run, que integram a Rota das Adegas.



No que à música diz respeito, a programação das Merendas do Acordeão, que integram o Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras, estende-se, como habitualmente, pelos cafés, bares, tascas, restaurantes e hotéis, com atuações e comes e bebes.