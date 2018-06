Mulheres dos jogadores apoiam Seleção antes de jogo com Marrocos

"Mais-que-tudo" dos jogadores ficaram em Portugal a apoiar os jogadores.

Amo esta tierra. Vamos Portugal #?? Uma publicação partilhada por Georgina Rodríguez (@georginagio) a 7 de Jun, 2018 às 1:17 PDT

A menos de duas horas de defrontar a seleção vizinha de Marrocos, os jogadores da seleção das 'quinas' concentram esforços para aquele que será o primeiro jogo da 2ª jornada do Grupo B no Mundial 2018, a decorrer em Moscovo.Os 23 convocados de Fernando Santos partiram para a Rússia há pouco mais de uma semana e deixaram 'em terra' as suas mais-que-tudo, que apesar da distância, não deixam de apoiar os seus companheiros.A mulher de Rui Patrício, Vera Ribeiro, deixou uma mensagem carinhosa ao marido no Instagram. "Sempre contigo", pode ler-se na publicação que acompanha uma fotografia da psicóloga com os filhos do casal, Eva e Pedro.Ainda esta quarta-feira, dia de jogo, Vera divulgou uma montagem divertida com as duas crianças, prestes a ver o 'papá' a defender a baliza portuguesa uma vez mais.Mais discreta e sublime surge Georgina Rodriguéz, a namorada do "melhor do mundo" e capitão da equipa portuguesa, Cristiano Ronaldo. A jovem espanhola partilhou com os seus seguidores fotografias da festa de anos do primogénito de Ronaldo, Cristianinho, que completou oito anos no passado fim de semana. Numa das imagens, Georgina surge a exibir a bandeira portuguesa em tom de apoio à equipa.Pouco antes da seleção partir para a Rússia, Gio já tinha utilizado as redes sociais para provar o seu amor a Portugal. "Amo esta terra. Vamos Portugal", escreveu a mãe de Alana Martina na descrição da fotografia que tirou nas bancadas do Estádio da Luz, num dos jogos de preparação da seleção para o Mundial, contra a Argélia.Adrien Silva tem a seu lado a companheira Margarida Maria Neuparth, que no dia de arranque da competição para Portugal exibiu o seu orgulho e dos filhos pelo jogador através do Facebook. "Hoje começa o Mundial para a pessoa mais importante da nossa vida (...) Estamos longe, mas sempre contigo Adrien Silva! BOA SORTE", foi dito na legenda do vídeo onde a família deixou apoio a Adrien.