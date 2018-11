Namorada de Ronaldo exibe looks de 25 mil euros

Georgina surge com conjuntos de milhares de euros em Londres.

Por André Filipe Oliveira | 01:30

Ousada e por vezes excêntrica, Georgina Rodríguez deu que falar pelos looks escolhidos na última semana durante a escapadinha romântica com Cristiano Ronaldo, e o filho Cristianinho, de oito anos, em Londres.Em apenas três dias a bela espanhola usou conjuntos de roupa que no total perfazem um valor superior a 25 mil euros.Em várias páginas de moda os looks da namorada do craque português já estão a causar sensação. Os fãs desdobram-se em comentários elogiosos e questões sobre as marcas de luxo utilizadas pela modelo. Entre elas destacam-se Givenchy, Prada, Yves Saint Laurent, Balmain, Chanel e Christian Louboutin.