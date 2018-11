Aniversário de filha de Ronaldo gera polémica

Craque manteve-se em Londres na celebração do primeiro ano de vida de Alana.

A filha mais nova de Cristiano Ronaldo, Alana Martina, completou esta segunda-feira o primeiro ano de vida, mas ao contrário do que aconteceu na celebração do aniversário dos gémeos Eva e Mateo, no passado mês de junho, desta vez a bebé não teve direito a festa.Cristiano Ronaldo permaneceu em Londres durante o dia de aniversário de Alana que nunca foi vista nas fotografias do craque com Georgina Rodríguez.O casal esteve a assistir a uma partida de ténis e apenas Cristianinho estava a seu lado, o que gerou algumas críticas por parte dos fãs nas redes sociais.