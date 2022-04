Netflix está a planear introduzir anúncios publicitários no seu serviço

A Netflix está a planear introduzir anúncios publicitários nas subscrições pagas do seu serviço de streaming, explicou o diretor executivo Reed Hastings. O anúncio desta medida foi feito no mesmo dia em que foi divulgado que, pela primeira vez em 10 anos, a plataforma registou uma perda de subscritores.Se a Netflix passar a conter anúncios, o preço das subscrições passará a ser mais baixo, explicou Hasting durante uma videoconferência com jornalistas.Nunca existiram anúncios no serviço da Netflix, embora exista esta prática em serviços como a Disney, HBO e Hulo.