Novos rumores sobre gravidez de Georgina

Seguidores questionam namorada de Cristiano Ronaldo sobre uma segunda gravidez.

10:33

As novas curvas de Georgina Rodríguez, de 24 anos, e a última declaração de amor feita por Cristiano Ronaldo nas redes sociais voltaram a levantar rumores de gravidez. Os seguidores do mediático casal estão ansiosos para que a família volte a aumentar e deixaram inúmeras questões a CR7 e Gio, até agora sem resposta.



Tudo começou durante as miniférias que fizeram em Ibiza. Nas imagens captadas na praia, pode ver-se a espanhola com curvas voluptuosas. Mais tarde, de regresso a Madrid, o craque espanhol divulgou uma fotografia, no sofá da sua casa, onde retrata um momento cúmplice com a namorada.



Na legenda escreveu: "Paz e amor". Atentos, os seguidores recordaram que pouco tempo antes do casal assumir que Georgina Rodríguez estava grávida de Alana Martina, CR7 também divulgou uma fotografia semelhante.



Sem falar sobre o assunto, o casal, junto há cerca de dois anos, demonstra-se mais apaixonado do que nunca e não se inibe de trocar declarações de amor constantes.



Faz furor com decote ousado

O decote de Georgina Rodríguez fez furor perante os seus quase 5 milhões de seguidores do Instagram. A modelo partilhou uma foto na qual surge com um decote pronunciado, o que levou alguns fãs a perguntarem se teria colocado implantes mamários.



Numa outra imagem, a espanhola mostrou o seu lado maternal ao deixar-se fotografar, mascarada de gata, ao lado do enteado Mateo, nascido em junho, fruto de uma barriga de aluguer.