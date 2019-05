Número de turistas chineses nos EUA cai pela primeira vez em 15 anos

O número de turistas chineses para os Estados Unidos caiu 5,7% em 2018, para 2,9 milhões, em comparação com o período homólogo de 2018, depois de mais de 15 anos a aumentar consecutivamente, foi hoje anunciado.

De acordo com Departamento Nacional de Viagens e Turismo dos EUA, foi a primeira vez desde 2003 que os chineses viajaram menos para os EUA.

As tensões comerciais com os EUA, assim como a incerteza económica na China, estão entre as razões para a desaceleração, apontaram as autoridades norte-americanas.