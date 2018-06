Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dolores diz que quando engravidou "nem sabia por onde saíam os bebés"

Mãe de Cristiano Ronaldo é capa da revista 'Cristina' do mês de junho.

Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, recordou o passado turbulento vivido com o seu marido José Dinis Aveiro, que acabou por morrer com problemas renais e hepáticos num hospital de Londres, em 2005.



Além disso, em entrevista à revista Cristina, Dolores confessou também não saber por onde nasciam os bebés durante a sua primeira gravidez.



"Quando engravidei nem sabia por onde saíam os bebés", brincou a mãe de Ronaldo, recordando a primeira vez que teve um filho, aos 20 anos, sendo que estava casada há dois, numa entrevista que se realizou em Cannes, França.



Dolores, que para além de Ronaldo é também mãe de Katia, Elma e Hugo, adiantou ainda nunca se ter separado "por vergonha" e falou igualmente sobre o seu neto, Cristianinho. "É melhor do que o pai [no fuitebol]", revelou.



Recorde-se que a matriarca do clã Aveiro é capa da revista Cristina do mês de junho.